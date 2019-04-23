«وصية الداعشي».. ديون وما تبقى من الميراث لـ«إرهابي»!

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وأظهرت الوصية استنزاف الهالك الداعشي لإخوته، إذ بلغ ما استدانه منهم نحو 8420 ريالاً؛ 520 ريالاً منها حصل عليها من أخته «أمل»، إضافة إلى عدم سداده مبلغ 8000 لمالك الاستراحة التي حولت إلى وكر إرهابي.
وأبرزت الوصية عدم سداد الهالك الحمود لـ5500 ريال قيمة سيارة اشتراها، إضافة إلى دينين من أحد الأشخاص بلغت قيمتهما 7500 ريال، فيما خلت من أي وصية بـ«الإيمان والدين والتقوى»، تماهياً مع وصايا الأنبياء، الأمر الذي يظهر ضعف الوازع الديني لدى الهالك.
فيديو: فتاة سعودية قررت الزواج من مريض إيدز
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زهور الأشباح..تتحول من الأبيض إلى شفاف بمجرد ملامسة المطر
هل سمعت من قبل عن زهرة ديفيليا غراي النادرة، التي تتحول من اللون الأبيض إلى الشفاف في مواسم محددة من فصول السنة؟. قد لا تكون سمعت عن هذه الزهرة التي تنمو على سفوح الجبال الحرجية في المناطق الأكثر برودة في اليابان، وتتفتح في منتصف الربيع وتبقى حتى أوائل الصيف. صور: موجود أمام الجميع.. منزل غير مرئي ستمر فوقه دون أن تدرك 7awi 1 صور: موجود أمام الجميع.. منزل غير مرئي ستمر فوقه دون أن تدرك شاهد أيضاً: صور: موجود أمام الجميع.. منزل غير مرئي ستمر فوقه دون أن تدرك فزهرة الديفيليا غراي النادرة، غير ملفتة للنظر، حيث يمر الكثيرون بها دون أن يلاحظوا بتلاتها البيضاء المستديرة، ودون أن يعلموا بأنها تتميز بسمة فريدة من نوعها تتمثل في تحولها إلى زهرة شفافة عند ملامسة الماء لها. وتنمو هذه الزهرة على سفوح الجبال الحرجية في المناطق الأكثر برودة في اليابان، وتتفتح في منتصف الربيع وتبقى حتى أوائل الصيف. صور: سعر صادم لفستان بلاستيكي غريب الشكل مصمم من الفقاعات 7awi 1 صور: سعر صادم لفستان بلاستيكي غريب الشكل مصمم من الفقاعات شاهد أيضاً: صور: سعر صادم لفستان بلاستيكي غريب الشكل مصمم من الفقاعات وما يميز هذه الأزهار عن غيرها في عالم الزهور هو إختفاء لونها الأبيض وتحول أوراقها الى شفافة عندما يلامسها الماء العادي أو ماء المطر، مما يعطيها مظهراً شبحياً، وعندما يتوقف المطر وتجف البتلات، تعود إلى حالتها الطبيعية. وقد شجعت مثل هذه الأنواع من الزهور، الباحثين في مجال تقنيات النانو، على العمل لتطوير سطوح تصبح شفافة عند تعرضها للماء بهدف استخدامها في مجالات علمية عديدة. المزيد: صور: تصميم مُدهش لزهرة الساعات .. مرصعة بعدد قياسي من الماسات هل تعلم أن الزهرة السوداء موجودة في الطبيعة؟ صور الزهرة السودانية نيكي بيركنز أغلى عارضة أزياء... اكتشفوا السبب تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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شاهد: ولي العهد الأردني يطلق مبادرة خاصة باللغة العربية.. التفاصيل
أطلق الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة تحت عنوان: "ض" وذلك بهدف الحفاظ على مكانة اللغة العربية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات تمكينها بشكل رقمي وإثراء المحتوى المكتوب بالعربية على الإنترنت. أهم 8 مكتبات رقمية تتضمن موادًا باللغة العربية 7awi 1 أهم 8 مكتبات رقمية تتضمن موادًا باللغة العربية شاهد أيضاً: أهم 8 مكتبات رقمية تتضمن موادًا باللغة العربية ومن جانبه، أطل سمو ولي العهد من خلال مقطع فيديو متلفز أطلق فيه المبادرة، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، لغتنا هويتنا، لغة القرآن الكريم، لغة حضارتنا وثورتنا ولغة الأدب والعلوم، هي بحر من الكلمات فيها وجودنا ومستقبلنا، نختزله بحرف واحد – الضاد". ولي عهد الأردن على خطى أبيه.. والملك عبدالله: كم أنا فخور بك! 7awi 1 ولي عهد الأردن على خطى أبيه.. والملك عبدالله: كم أنا فخور بك! شاهد أيضاً: ولي عهد الأردن على خطى أبيه.. والملك عبدالله: كم أنا فخور بك! وتابع الأمير الحسين من خلال الفيديو: "على بركة الله نطلق اليوم مبادرة (ضاد)، فلغتنا التي حافظت على إرثها طوال القرون الماضية، لها الحق علينا أن ننشر محتواها في كل مكان، وأن نشجع الأبحاث بحروفها، لنحافظ عليها لغة عالمية قوية بجذورها التاريخية. لغة الضاد، لغتنا". فيديو: ولي عهد الأردن يستغنى عن موكبه ويستقل دراجة نارية 7awi 1 فيديو: ولي عهد الأردن يستغنى عن موكبه ويستقل دراجة نارية شاهد أيضاً: فيديو: ولي عهد الأردن يستغنى عن موكبه ويستقل دراجة نارية وبحسب تقارير حول المبادرة، أكدت أن لها أهداف آخرى، وهي إعداد سفراء للغة العربية، تكون مهمتهم تعزيز استخدامها في مختلف ميادين المعرفة، بالإضافة إلى إنشاء وتعزيز عدد من المنصات التى يتم التواصل فيها باللغة العربية، وإدخالها في جميع مجالات الحياة سواء العملية أو العلمية والتكنولوجية ايضًا. تعرف على الأمير حسين ولي عهد الأردن عبر أجمل صوره مع عائلته 7awi 1 تعرف على الأمير حسين ولي عهد الأردن عبر أجمل صوره مع عائلته شاهد أيضاً: تعرف على الأمير حسين ولي عهد الأردن عبر أجمل صوره مع عائلته ومن جانبها، أطلقت مؤسسة ولي العهد، موقعًا إلكترونيًا خاص بمبادرة "ض"، وذلك لاستخدامه في الإعلان عن تفاصيل البرامج المدرجة ضمن المبادرة، وتقديم شرح كامل عن أهداف المبادرة للجميع. المزيد: شاهد: محمد بن سلمان يصطحب محمد بن زايد لمطعم في الرياض شاهد: الوليد بن طلال يفتتح دار سينما في الرياض فيديو: الأمير عبد العزيز بن فهد يلهو مع ابنتيه في لقطات عفوية شاهد: السعودية تصدر قرارات خاصة بالمسجد الحرام تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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جويل مردينيان تصدم الجمهور بطريقتها الخطرة في رسم حواجبها!
كشفت خبيرة التجميل جويل مردينيان عن حيلتها التجميلية، من خلال فيديو على حسابها على انستقرام، أكدت فيه أن تتبعها منذ أكثر من 20 عاماً. فيديو توتريال بثينة الرئيسي لرسم الحواجب باحترافية خطوة بخطوة 7awi 1 فيديو توتريال بثينة الرئيسي لرسم الحواجب باحترافية خطوة بخطوة شاهدي أيضاً: فيديو توتريال بثينة الرئيسي لرسم الحواجب باحترافية خطوة بخطوة جويل مردينيان صدمت الجمهور بأحد أسرار جمالها وهي أنها تستخدم شفرة الحلاقة، من أجل التخلص من شعر الوبر في مقدمة رأسها، أما المفاجأة أنها تهذب حواجبها بنفس الطريقة. ونصحت الخبيرة اللبنانية المتابعات بضرورة الحذر عند تطبيق هذه الحيلة، حتى لا تفقدن حاجبيهن أثناء عملية التهذيب، أو أنهن يتخلصن من شعر من مقدمة الرأس، ليحصلن على نتيجة غير مرضية في النهاية. جويل ماردينيان تصدم الجمهور بطريقتها في رسم الحواجب 7awi 1 جويل ماردينيان تصدم الجمهور بطريقتها في رسم الحواجب كما أكدت جويل مردينيان نها تطبق هذه الحيلة بطريقة سريعة، لأنها معتادة عليها وتستخدم ماكينة الحلاقة منذ أكثر من 20 عاماً، حتى في تهذيب حواجبها فهي لا تستعمل الملقط والخيط مثل المعتاد. جويل مردينيان أشارت لمحبيها أن عدد من النجمات يطبقن هذه الحيلة، من أجل التخلص من شعر الوجه، نافية ما يتردد أن استخدام ماكينة الحلاقة على الوجه قد يعزز من نمو وسمك الشعر، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح فهي تشعر أن شعر وجهها وحواجبها يقل مع الاستخدام المتكرر. المزيد: فيديو أبسط طريقة لرسم الحواجب باحترافية لتبدو طبيعية تماماً فيديو شيماء علي تكشف الطريقة الوحيدة للتخلص من خطوط البطن بعد الولادة شاهدوا وصفة فرح الهادي الطبيعة لنضارة الوجه وشد اللغد تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي
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كانت هذه تفاصيل خبر «وصية الداعشي».. ديون وما تبقى من الميراث لـ«إرهابي»! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.