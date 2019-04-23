، 24 ساعة.. حالة مطرية غبارية بهذه المناطق و"الحصيني" يفصّل ،

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء الشرقية وما بين الرياض والشرقية، حالة نشاط للرياح مثيرة للأتربة؛ داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر من حالة مطرية خلال الـ24 ساعة القادمة على جنوب الرياض.
وقال، عبر حسابه في تويتر: "متوقع #اليوم_الثلاثاء نشاط للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية، وما بين الرياض والشرقية والحدود السعودية الإماراتية والإمارات والربع الخالي، آمل من قائدي المركبات توخي الحذر، ومتوقع بإذن الله خلال الـ24 ساعة القادمة أمطار متفاوتة على جنوب الرياض ومرتفعات الباحة وعسير والإمارات وعمان".
وأضاف: "الغبار يجثم على نجران وشرق مناطق عسير والباحة واليمن، الحرارة فجر اليوم الثلاثاء، والكتلة إلى أصلها قطبي يتسع نطاق تأثيرها لمعظم المناطق، والرياض تسجل 16:6 مئوية".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
24 ساعة.. حالة مطرية غبارية بهذه المناطق و"الحصيني" يفصّلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء الشرقية وما بين الرياض والشرقية، حالة نشاط للرياح مثيرة للأتربة؛ داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر من حالة مطرية خلال الـ24 ساعة القادمة على جنوب الرياض.
وقال، عبر حسابه في تويتر: "متوقع #اليوم_الثلاثاء نشاط للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية، وما بين الرياض والشرقية والحدود السعودية الإماراتية والإمارات والربع الخالي، آمل من قائدي المركبات توخي الحذر، ومتوقع بإذن الله خلال الـ24 ساعة القادمة أمطار متفاوتة على جنوب الرياض ومرتفعات الباحة وعسير والإمارات وعمان".
وأضاف: "الغبار يجثم على نجران وشرق مناطق عسير والباحة واليمن، الحرارة فجر اليوم الثلاثاء، والكتلة إلى أصلها قطبي يتسع نطاق تأثيرها لمعظم المناطق، والرياض تسجل 16:6 مئوية".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
08:54 AM
كتلة أصلها قطبي ويتسع نطاق تأثيرها على معظم المناطق وبينها الرياض
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء الشرقية وما بين الرياض والشرقية، حالة نشاط للرياح مثيرة للأتربة؛ داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر من حالة مطرية خلال الـ24 ساعة القادمة على جنوب الرياض.
وقال، عبر حسابه في تويتر: "متوقع #اليوم_الثلاثاء نشاط للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية، وما بين الرياض والشرقية والحدود السعودية الإماراتية والإمارات والربع الخالي، آمل من قائدي المركبات توخي الحذر، ومتوقع بإذن الله خلال الـ24 ساعة القادمة أمطار متفاوتة على جنوب الرياض ومرتفعات الباحة وعسير والإمارات وعمان".
وأضاف: "الغبار يجثم على نجران وشرق مناطق عسير والباحة واليمن، الحرارة فجر اليوم الثلاثاء، والكتلة إلى أصلها قطبي يتسع نطاق تأثيرها لمعظم المناطق، والرياض تسجل 16:6 مئوية".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، نجران، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
، 24 ساعة.. حالة مطرية غبارية بهذه المناطق و"الحصيني" يفصّل ،
المصدر : الخليج 365
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