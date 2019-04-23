، مأساة في الجو.. لحظات فوضى تنتهي بوفاة طفلة سعودية بين بلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - على متن "AIR ASIA".. أسرة وممرضة وطيار والفاصل 30 دقيقة

شهدت طائرة ماليزية واقعةً مأساوية، بوفاة رضيعة سعودية في الأجواء بين ماليزيا وأستراليا؛ برغم محاولات الأطباء على متن الطائرة إنقاذ حياتها.

وعرضت قناة "إي بي سي نيوز" الأسترالية، تقريرًا يشير إلى أن الطفلة السعودية التي تبلغ من العمر شهرين، كانت تبكي بشكل مستمر على متن الرحلة برغم محاولات والديْها لإطعامها أو حملها؛ إلا أن الوضع بعد ذلك أصبح أكثر جدية، وعمت الفوضى حين أخذت إحدى الممرضات المسافرات على ذات الرحلة الطفلة من أسرتها وطالبت بضرورة استدعاء طبيب على الفور.

وذكرت الممرضة أنها رأت الطفلة تعاني من ضيق تنفس شديد، وبدا لونها يتغير وأسرتها يبدو عليها القلق ولا تعلم ماذا تفعل؛ لذلك طالبت على الفور باستدعاء طبيب، وحضر عدد منهم وقدّموا الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش، ورغم المحاولات الكبيرة التي بذلوها على مدار ساعتين إلا أنها باءت بالفشل.

وتابعت أنها طلبت من الطيار ضرورة الهبوط؛ لأن الحالة الطبية طارئة؛ إلا أنه أبلغها أنه يمكنه الهبوط في مطار مدينة بيرث الأسترالية التي تبعد ساعتين ونصف، وتم إبلاغ الجهات المختصة في المطار للاستعداد للحالة الطارئة؛ إلا أن الطفلة كانت قد فارقت الحياة قبل الوصول بـ30 دقيقة تقريبًا.

وقالت الأسرة السعودية إنها طفلتهما الأولى، وإنهم كانوا متوجهين من ماليزيا إلى أستراليا، وإن الطفلة تعرضت قبل نحو أسبوع لنزلات برد وتم مراجعة الطبيب الذي أخبرهما أن حالتها ستتحسن ولا يوجد شيء يدعو للقلق.

من جانبه، ذكر متحدث طيران "AIR ASIA" الذي شهد الواقعة، أن الجهات الأمنية في أستراليا فتحت تحقيقًا في ذلك، وسيقدم الطبيب الشرعي تقريرًا عن حالة الطفلة وأسباب الوفاة للجهات المختصة.