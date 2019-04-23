، عدد قتلى "تفجيرات كولمبو" يرتفع إلى 310 والشرطة تحتجز مواطناً عربياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقيف 40 شخصاً على خلفية اعتداءات الأحد والمتهم بها جماعة غير معروفة

ارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت سريلانكا، الأحد، إلى 310 قتلى، فيما وقف المواطنون، صباح اليوم الثلاثاء، 3 دقائق صمتاً في جميع أنحاء البلاد، وكشفت مصادر بالشرطة المحلية عن أنه تمّ احتجاز مواطن سوري، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجمات.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا؛ في بيان، إن نحو 500 شخص أُصيبوا في التفجيرات الدامية.

وأضاف، وفق ما نقلته "رويترز"، أن 40 شخصاً تم توقفيهم على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة، في وقتٍ سابق، جماعة غير معروفة هي "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها.

وفي سياقٍ متصل، تمّ تنكيس الأعلام الوطنية وأحنى السريلانكيون رؤوسهم مع بدء 3 دقائق من الصمت عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول.

واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستيْن و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ؛ قد رجّح وقوف "جماعة التوحيد"، وراء الاعتداءات الدامية.

وارتبط اسم الجماعة بعددٍ من الجرائم التي تحمل طابع التطرف والعنصرية، وقبل نحو سنة حُوكم عددٌ من قياداتها بتهم السخرية من التماثيل البوذية وإيذاء مشاعر المجتمع البوذي.

ومن إجمالي سكان سريلانكا، البالغ عددهم نحو 22 مليوناً، 70 بالمئة من البوذيين، و12.6 بالمئة من الهندوس، و9.7 بالمئة من المسلمين، و7.6 بالمئة من المسيحيين، وفقاً للتعداد السكاني الذي أُجري في البلاد عام 2012.