سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 ابريل 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا الذى أطلعه على تقارير عن الحالة الأمنية وخارطة نشر القوات وآليات التنسيق مع القوات المسلحة في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، كما إطلع على سير العمل في المستشفيات والمرافق الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة مواصلة الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب وشرق العاصمة طرابلس ومنطقة وادى الربيع والعزيزية ، مشيرة الى تزايد على القتلى والجرحى بين الطرفين وتطرقت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممى غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس،

وذلك ضمن جولة لعدد من العواصم في سبيل التوصل لتهدئة في ليبيا،وبحثا تطورات الأوضاع في ظل الحرب بجنوب طرابلس، وسبل التوصل إلى تهدئة، مضيفة أنّ الطرفين أكدا أن العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة هي الخيار الأمثل والوحيد.

ونوهت الصحف إلى إجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي الذى تستضيفه القاهرة اليوم بمشاركةرئيسي رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا بالاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسًا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن رئيس المفوضية الأفريقية، موضحة إن القمة ستناقش آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وعرجت الصحف على تصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن الأزمة الليبية التي ما فتئت تتصاعد وتتفاقم كان لها أثرها على القضية الفلسطينية،مجددا التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى تفضيل الحوار من أجل الوصول إلى الحل السياسي التوافقي، حفاظًا على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة شعبها الأبي، وفق تعبيره.

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06:29ت م

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