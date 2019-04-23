- 1/2
- 2/2
:
.
كُشف عن سيارة كهربائية فائقة السرعة تعتبر مذهلة بكل المقاييس، خصوصًا في مجالي السرعة والحفاظ على البيئة.
وبحسب صحيفة ذي صن البريطانية، سيارة “بينيفارينا باتيستا” الكهربائية فائقة السرعة ويمكنها أن تصل من السكون إلى سرعة 97 كيلومترًا في أقل من ثانيتين.
وهي بذلك تتفوق على سيارات سباقات الفورمولا وان، ويمكنها أن تصل من السكون إلى سرعة 290 كيلومترًا بأقل من 12 ثانية، متفوقة بذلك على “الطائرة المقاتلة إف 16”.
وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الكهربائية فائقة السرعة هذه، التي تم الكشف عنها مؤخرًا في معرض نيويورك الدولي للسيارات..، حوالي 350 كيلومترًا في الساعة.
وقالت الشركة: إن هذه السيارة كهربائية بالكامل، ما يعني أنه لا ينبعث عنها أي غازات سامة على الإطلاق، وبالتالي فهي سيارة سريعة صديقة للبيئة.
وأضافت شركة باتيستا، مبتكرة السيارة، أن سيارتها ستكون “أول سيارة كهربائية فاخرة فائقة السرعة من فئة السيارات السياحية جي تي في العالم”.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة كهربائية أسرع من المقاتلة إف 16! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.