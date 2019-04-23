سيارة كهربائية أسرع من المقاتلة إف 16!

:



.

كُشف عن سيارة كهربائية فائقة السرعة تعتبر مذهلة بكل المقاييس، خصوصًا في مجالي السرعة والحفاظ على البيئة.

وبحسب صحيفة ذي صن البريطانية، سيارة “بينيفارينا باتيستا” الكهربائية فائقة السرعة ويمكنها أن تصل من السكون إلى سرعة 97 كيلومترًا في أقل من ثانيتين.

وهي بذلك تتفوق على سيارات سباقات الفورمولا وان، ويمكنها أن تصل من السكون إلى سرعة 290 كيلومترًا بأقل من 12 ثانية، متفوقة بذلك على “الطائرة المقاتلة إف 16”.

Advertisements



وتبلغ السرعة القصوى للسيارة الكهربائية فائقة السرعة هذه، التي تم الكشف عنها مؤخرًا في معرض نيويورك الدولي للسيارات..، حوالي 350 كيلومترًا في الساعة.

وقالت الشركة: إن هذه السيارة كهربائية بالكامل، ما يعني أنه لا ينبعث عنها أي غازات سامة على الإطلاق، وبالتالي فهي سيارة سريعة صديقة للبيئة.

وأضافت شركة باتيستا، مبتكرة السيارة، أن سيارتها ستكون “أول سيارة كهربائية فاخرة فائقة السرعة من فئة السيارات السياحية جي تي في العالم”.

