:
.
تعمل شركة “فيسبوك” على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين التفاعل مع أجهزتها باستخدام أصواتهم فقط.
وتسعى “فيسبوك” منذ فترة طويلة إلى تطوير المساعد الصوتي الخاص بها، الذي سيمكنها من منافسة تقنيات مشابهة من أمثال “أليكسا” التابع لشركة أمازون، و”سيري” التابع لشركة آبل، ومساعد غوغل، وفقا لـ “CNBC”.
وبدأت التكهنات تتزايد منذ عدة أشهر بأن فيسبوك تطور مساعدا صوتيا بتقنية الذكاء الصناعي، بعد أن أشار يان لوكون، كبير علماء الذكاء الصناعي، إلى هذه الحقيقة.
ومنذ نشر شبكة “CNBC” تقريرا بشأن هذه التقنية، أكدت شركة فيسبوك تطويرها لمساعد رقمي ذكي خاص بها، شبيه بالأنظمة المنافسة المتواجدة في الأسواق العالمية.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني، إن فيسبوك تعمل على تطوير تقنيات الصوت ومساعد الذكاء الصناعي ليعمل على نظارات “Oculus”، وجهاز “Portal” الذكي والأجهزة التي ستطورها مستقبلا لتعمل بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
ويقوم قسم الواقع المعزز في فيسبوك وقسم الواقع الافتراضي بتطوير المنتج..، بحسب تقرير شبكة “CNBC”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة «صوتية» مدهشة من «فيسبوك» لمستخدميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.