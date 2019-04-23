تعرّف على الطريقة الصحيحة لاسترجاع حساب «واتساب» في حالة اختراقه

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أوضح الخبير التقني، ياسر الرحيلي، الطريقة الصحيحة لاسترجاع حساب التواصل الاجتماعي “واتساب”، في حالة اختراقه. وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “لا حذف برنامج الواتساب..، ولا إلغاء الشريحة يُوقف حساب الواتساب عند اختراقه، فقط تبليغ دعم واتساب هو الطريقة الوحيدة لإيقاف حسابك واسترجاعه فيما بعد”.





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