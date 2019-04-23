وظائف شاغرة للسعوديين في مصرف الراجحي بالرياض

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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير عمليات المعمل.

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. مسؤول دعم حلول الأنظمة.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

