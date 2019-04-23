وظيفة إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي مطابقة الأعمال”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

