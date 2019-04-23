وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل، وينبع. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير- الصيانة (ينبع). . مشغل رابع- الأنابيب (حائل). . مشغل رابع- آلة الأفلام (حائل). Advertisements . فني رابع- ميكانيكي (حائل). . فني أول- مراقبة الجودة (حائل). . فني رابع- كهربائي (حائل). . مهندس- الإنتاج (الجبيل). وأوضحت الشركة..، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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