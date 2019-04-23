«سوء تعامل الشرطة والسرقة والتهديد» مشاهد تجسد معاناة السائحين السعوديين في تركيا

عرض سائحون سعوديون تجاربهم المريرة من جراء سفرهم إلى تركيا التي نصحوا بعدم السفر إليها؛ حفاظًا على سلامتهم.

وأضافوا -خلال مداخلات مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية- أنهم لمسوا حقدًا ضدهم، وعدم تعامل لائق من عناصر الشرطة في حال الحاجة إلى الإبلاغ عن مشكلات؛ إذ قال «أبو عبدالمجيد» إنه زار تركيا العام الماضي ووضع حقيبته على «سير» بمجمع تجاري ثم اختفت. وبالتواصل مع أمن المجمع زعم عناصره أن تفريغ الكاميرات يتطلب إذنًا من الشرطة، فذهب إلى مركزها لينتظر حتى الساعة 12 ليلًا مع العائلة وتعرض لتعامل سيئ كأن الأمر لم يكن قضية بالنسبة إليهم.

وأضاف «أبو عبدالله» عارضًا تجربة مماثلة عاشها في تركيا: «لقد خُدعت بإعلانات المشاهير والسوشيال ميديا فذهبت إلى هناك واكتشفت بها حقدًا جعلني أعيش على أعصابي؛ حيث سرق مني فور وصولي حقيبة بها 20 ألف ريال، ومبالغ مالية بالدولار»، متابعًا: «رأيت في تعامل الشرطة التركية حقدًا رسميًّا على السائح السعودي والخليجي، وواجهني أحد عناصرها بمجرد دخولي بكلمة (عربستان)، فكان ردي أني سعودي؛ فأخَّرَني ساعتين كلما حاولت خلالهما الكلام طلبوا جلوسي. وفي النهاية أحضرت مترجمًا ودفعت له 500 ريال، قلت له إني أريد تقديم بلاغ، وجئت به يسأل عما يثبت أني سعودي».

واختتم المواطن «أبو عمر» بعرض معاناته في تركيا أثناء زيارتها؛ حيث زعمت إدارة أحد المطاعم أن أمواله مزورة، وأجبرته على دفع مبلغ آخر بعد تهديده باحتجازه، ناصحًا أي سائح سعودي بعدم الذهاب إلى تركيا.

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من جانبه، حذَّر المستشار الأمني الدكتور أحمد الأنصاري، من السفر إلى تركيا، متناولًا أهم ضوابط السياحة الآمنة؛ لكونها مصنفةً خطرًا على السعوديين ومنها مدينة إسطنبول ضمن أخطر عشر مدن في العالم.

وأضاف الأنصاري: «يجب قبل السفر إلى أي دولة حمل أكثر من بطاقة ائتمان بدلًا من الكاش، وتأمين الحقائب وتغليفها ومنع تعامل أحد معها؛ حتى لا يوضع فيها أشياء ثم يتم ابتزاز السائح السعودي بزعم أنه يهرب مخدرات لو كان في الحقيبة جيوب خارجية».

وتابع الخبير الأمني أن السائح لا يجب أن يستقل سيارة مع أي شخص أثناء انتقاله بين المطار والفندق، والاعتماد على جهات مسجلة، واختيار فندق مميز به خزانات بالغرف، وألا يحمل جواز السفر، وأن يتنقل بصورته فقط، مع تسجيله في تطبيق وزارة الخارجية قبل السفر.

واستكمل الأنصاري أن وزارة الخارجية تحذر عبر الإنترنت من الأماكن الخطيرة في دول أعلنت أنها لا ترغب في السائح السعودي؛ لأنه في حال حضوره إليها يتحمل العواقب؛ حيث حذر وزير الداخلية التركي من استهداف السياح العرب، وتحديدًا السعوديين والإماراتيين، مشيرًا إلى أهمية تزود السائح بلغة الدولة المتجه إليها أو اللغة الإنجليزية على الأقل، فضلًا عن عدم التواصل مع وكالات السياحة، والتواصل مع الفنادق مباشرةً.

ونصح الخبير الأمني بعدم حمل السائح السعودي مبالغَ ماليةً؛ فبعض الدول تعتبر ذلك جريمة. لذلك يُفضَّل حمل كارت كريدت مسبق الدفع، وعدم نهر الأطفال؛ لأن بعض الدول تعتبر ذلك جريمة وتسجن الأب، مشيرًا إلى أن سفارات المملكة توفر خطوط طوارئ لتلقي الشكاوى حتى أيام الإجازات؛ لذلك يفضل عدم التواصل مع شرطة تلك الدول.