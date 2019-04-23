بالصور.. لجنة التنمية بالبكيرية تطلق ملتقى «سماء المرح 6» ‎

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبكيرية، ملتقى «سماء المرح6»، بتنظيم من القسم النسائي، وذلك في مقر مركز «الغد المشرق» التابع للجنة.

وأوضحت مديرة «الغد المشرق» منيرة سليمان السويح، أن الملتقى يقام للسنة السادسة على التوالي وموجه للجنسين من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث الابتدائي للبنين والبنات إلى الصف السادس.

وأضافت أن الملتقى يشتمل على العديد من البرامج من أبرزها «فرحة نجاح»، و«صغار لكننا عظماء»، و«أهلاً رمضان»، و«فن التصوير»، إلى جانب رحلات ترفيهية، مفيدةً بأن إقامة هذا الملتقى تأتي انطلاقًا من أهداف اللجنة في تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتنمية أفراده.

وأشارت مديرة مركز «الغد المشرق» إلى أن الملتقى بدأ من يوم السبت 14 شعبان 1440هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 شعبان 1440هـ، لافتةً بأن المركز يستقبل الأطفال من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة مساءً من كل يوم من السبت إلى الأربعاء، متمنيةً للجميع الفائدة والمتعة خلال المشاركة في هذا الملتقى.