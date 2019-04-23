السعودية اليوم / تحطم طائرة ركاب صغيرة ومصرع جميع ركابها في ولاية تكساس الامريكية



واشنطن 17 شعبان 1440 هـ الموافق 22 إبريل 2019 م واس

قالت إدارة الطيران الفدرالية الامريكية ان جميع الركاب لطائرة صغيرة الحجم لقوا مصرعهم إثر تحطمها قبيل هبوطها في مطار في وسط ولاية تكساس صباح الاثنين.

وذكر المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية لين لونسفورد إن الطائرة، وهي من طراز Beechcraft BE58 سقطت على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار مدينة كيرفيل، الذي كان مقررا أن تهبط فيه، ما أدى إلى مقتل الطيار وخمسة ركاب.

وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدينة هيوستن في تكساس لم تكن تجارية ، وان سلطات الولاية ارسلت فريقا من المجلس الوطني لسلامة النقل وهيئة الطيران الفدرالية ليقوم بإجراء تحقيق في الحادث.

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