شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالخرطوم: دعم التحول في السودان يمليه الواجب والدين والمصير المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، أنهم يعملون بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني.

وقال في تصريح له أمس (الإثنين)، إن دعم المملكة والإمارات للسودان الذي بلغ 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزًا لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان، وإسنادًا لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار، موضحًا أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان. وأشار إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك، مضيفًا أن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.