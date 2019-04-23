شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نفتخر برجال الأمن وما يسطرونه من بطولات وتضحيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن القيادة تفتخر دوماً برجال الأمن الأوفياء وما يسطرونه من بطولات وتضحيات فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم ومقدساتهم.

جاء ذلك خلال زيارته أمس (الإثنين) رجال الأمن الذين تعرضوا لإصابات أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي وهم: الرائد محمد علي محمد الشهري، الرقيب عبدالعالي رجاء عبدالعالي المطيري، والعريف ذعار سمران بن دخيل العوفي. ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تمنيات ودعوات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل. واطمأن على الوضع الصحي لرجال الأمن المصابين والرعاية الطبية التي يتلقونها في مستشفى قوى الأمن بالرياض.

من جانبهم، أكد رجال الأمن اعتزازهم بدحر الإرهابيين، معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة على الدعم والمتابعة.