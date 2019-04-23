شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في سريلانكا لـ الخليج 365 : ننتظر نتائج DNA والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي لـ«الخليج 365»، أنه لم يتم التأكد من هوية المتوفين السعوديين في العاصمة السريلانكية كولمبو، لافتاً إلى أنه سيتم اليوم (الثلاثاء) الكشف عن هوية عدد من المتوفين بعد إجراء تحاليل DNA اللازمة.

ولفت الحارثي إلى أن أقارب من أسر المتوفين وصلوا إلى العاصمة كولمبو للتأكد من مطابقة التحاليل مع عدد من المتوفين. وأضاف «شكلنا فريقا للبحث عن السعوديين بالفنادق، والمرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم أو عدمه.. ومنسوبو السفارة يعملون على مدى 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم».

وكانت أنباء تواترت عن وفاة 2 من موظفي الخطوط السعودية كانا يسكنان في أحد الفنادق التي وقع فيها أحد التفجيرات.