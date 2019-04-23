شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلق «جائزة كاوست للابتكار في الحج» بمليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إطلاق «جائزة كاوست للابتكار في تقنيات الحج والعمرة»، التي تقدمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بقيمة مليون ريال.

جاء ذلك لدى افتتاحه فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟)، الذي حمل هذا العام موضوع «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟».

وشهد حفل افتتاح فعاليات ‏الأسبوع الثقافي تكريم الفائزين بجوائز مبادرة الريادة والابتكار، التي نالها كلٌّ من أحمد العمودي عن مشروعه «رحلة الحج»، وعبدالكافي النواب عن مشروعه «مُيسّرة»، ومحمد الخليفة عن ابتكار تكنولوجيا مبتكرة لتبريد خيم الحجيج بطاقة أقل وكفاءة أعلى، وعبدالله الحيفي عن مشروعه «نظام الإدارة والتحكم في طاقة المباني»، وخالد الغانمي عن ابتكاره «الثلاجة الشخصية المتنقلة للحجاج والمعتمرين»، فيما مثلت الفائزة أنهار المطيري العنصر النسائي عن ابتكارها «تركيب الحروف الأبجدية العربية لتعليم أطفال عسر القراءة».

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وبدأت فعاليات الأسبوع الثقافي زيارة أمير مكة للمعرض المصاحب لمبادرات العام الجاري، شملت جولته على معرض الحج بين الماضي والحاضر الذي عكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضية، وكذلك زيارة لورشة عمل «ريادة الأعمال والابتكار في الحج والعمرة» مقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج (بادر) لحاضنات التقنية.

ويشتمل الملتقى الذي يمتد يومين على جلسات حوارية إثرائية، وورش عمل تخصصية حول موضوع الملتقى «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟» من خلال تسليط الضوء على التجارب والخبرات في إدارة خدمات الحج والعمرة.

من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين) بحضور نائبه، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر الذي قدم للسلام عليه ونائبه، قبل رعايته مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع الذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة، وانطلقت فعالياته أمس، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة خبراء عالميين يقدمون من خلالها أكثر من 60 محاضرة علمية و15 ورشة عمل.