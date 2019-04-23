محافظ جدة يطلع على تقرير البرامج الإصلاحية بالسجون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في مكتبه أمس (الإثنين)، مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش. وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالدور الذي تقوم به المديرية العامة للسجون، واطلع على تقريرٍ البرامج الإصلاحية المنفذة وإنجازات إدارة التأهيل والإصلاح. كما اطّلع الأمير مشعل بن ماجد على مستجدات حملة «تفريج كربة» في جدة، إضافة إلى ما يقدمه مركز الأعمال داخل إصلاحية جدة بما يساعد النزلاء في إنهاء أعمالهم خارج السجن والتواصل مع المجتمع لإنهاء قضاياهم، مطلعاً كذلك على البرامج المزمع إقامتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر للسجناء. من جهته، عبر اللواء الدويش عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على دعمه ومتابعته لإصلاحية جدة.

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في مكتبه أمس (الإثنين)، مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش. وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالدور الذي تقوم به المديرية العامة للسجون، واطلع على تقريرٍ البرامج الإصلاحية المنفذة وإنجازات إدارة التأهيل والإصلاح. كما اطّلع الأمير مشعل بن ماجد على مستجدات حملة «تفريج كربة» في جدة، إضافة إلى ما يقدمه مركز الأعمال داخل إصلاحية جدة بما يساعد النزلاء في إنهاء أعمالهم خارج السجن والتواصل مع المجتمع لإنهاء قضاياهم، مطلعاً كذلك على البرامج المزمع إقامتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر للسجناء. من جهته، عبر اللواء الدويش عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على دعمه ومتابعته لإصلاحية جدة.

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