شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يطلق مؤتمر سلامة المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلق وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع، وشاهد الأمير عبدالله بن بندر والحضور عرضاً مرئياً عن تاريخ المؤتمر منذ بدايته وحتى نسخته التاسعة، وتجول في المعرض المصاحب للمؤتمر، مستمعاً إلى شرح عما يحتويه من تقنيات تهتم بجوانب سلامة المرضى، فيما ثمن الدكتور القناوي رعاية وزير الحرس الوطني لهذه النسخة من المؤتمر، عاداً انعقاده للسنة التاسعة على التوالي انعكاساً لحرص القطاع الصحي في وزارة الحرس الوطني بتوجيهات ومتابعة من قيادات الوزارة على مواكبة الأداء الطبي للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى، وفي مجال تحسين الرعاية الصحية.

بعدها، دشن الأمير عبدالله بن بندر جهاز CyberKnife المستخدم في الجراحة الإشعاعية، كما كرّم المشاركين والمتحدثين في المؤتمر.

واستعرض المدير التنفيذي للخدمات الطيبة بالقطاع الغربي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الزهراني، أعداد الملخصات البحثية المقبولة البالغ عددها 117 ملخصاً بحثياً طُبقت فعلاً في الميدان الصحي، ونشرت بالتزامن مع هذا المؤتمر في المجلة الطبية البريطانية.