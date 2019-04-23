شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إزالة تعديات بمساحة 15 ألف م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أزالت آليات أمانة الطائف تعديات غير نظامية أقامها محدثون على أراض حكومية بيضاء بحي «رحاب» بالسيل الصغير، وبلغت مساحة الأراضي التي تمت استعادتها أكثر من 15 ألف متر مربع، وشملت الإزالة أسوارًا من البلك، وشبوكًا للأغنام والماشية، وغرفًا سكنية عشوائية، وعقومًا ترابية، وأشكالًا مختلفة من التعديات غير النظامية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن أعمال إزالة التعديات ستستمر لمعالجة جميع الإحداثات غير النظامية، مشيرة إلى أن مراقبي البلديات الفرعية يقومون بالتأكد من نظامية إقامة المنشآت السكنية والتجارية، وفي حال عدم وجود مستمسكات نظامية أو تراخيص بناء نظامية لدى المحدثين ستتم الإزالة الفورية للتعديات. وبينت أن متابعة مواقع التعديات تتم بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثات مرة أخرى.