خادم الحرمين لأمناء المناطق: ارفعوا مستوى الخدمات البلدية لتحقيق التطلعات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين. وأشار خلال استقباله أمس (الإثنين) في قصر اليمامة في الرياض، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي، حامدا الله تعالى على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وكان الجميع في بداية الاستقبال، تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من المسؤولين.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين. وأشار خلال استقباله أمس (الإثنين) في قصر اليمامة في الرياض، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي، حامدا الله تعالى على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وكان الجميع في بداية الاستقبال، تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من المسؤولين.

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