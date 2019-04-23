شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيس الكونغو في ضحايا العبّارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي، إثر غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال خادم الحرمين الشريفين «علمنا بنبأ غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق الكونغو، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الكونغو ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة».