شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.. 1 مايو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

تفتح وزارة الحرس الوطني باب التسجيل الإلكتروني بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية، اعتبارا من الأربعاء بعد القادم الموافق 1 مايو، وحتى 8 مايو القادم.

وأوضحت في بيان لها أمس (الإثنين) أن التقديم سيكون وفق شروط عدة موضحة في الموقع، ووفق اعتبارات أبرزها تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف لتلك المعلومات.

وبينت أنه سيتم إعلان نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.