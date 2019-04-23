شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعضاء جدد في مجلس هيئة المحامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

وتضمن القرار تعيين كل من المحاميين عبدالناصر السحيباني، ونزيه موسى، والدكتور علاء ناجي، والدكتور أسامة القحطاني، والدكتور أحمد الصقيه.

ويأتي القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة إلى حين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة 3 سنوات.