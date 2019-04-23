شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تمرينات «أسد الجنوب 3» السعودي - الفرنسي في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

انطلقت بالمنطقة الشرقية أمس (الإثنين)، تمرينات «أسد الجنوب 3» المشترك، الذي تنفذه القوات البرية الملكية السعودية ، بمشاركة قوات فرنسية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومن الجانب الفرنسي المقدم لوكيه.

ورحب قائد المنطقة الشرقية خلال كلمة ألقاها، بالضيوف المشاركين، معلنا انطلاق تمرينات أسد الجنوب المشترك في نسخته الـ3 في المنطقة الشرقية بين القوات الفرنسية الصديقة والقوات البرية الملكية السعودية، وهو عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين، كما يركز على تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.

من جهته، قال قائد القوة المشاركة من الجانب الفرنسي إن تمرين أسد الجنوب هو حقيقي، ويسمح لنا كقوتين فرنسية وسعودية بتبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.

يذكر أنه تم رفع علمي الدولتين المشاركتين في التمرين السعودية وفرنسا، إيذانا ببدء التمرين، وعُزف السلامان الوطنيان للبلدين.