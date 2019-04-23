، بالفيديو.. مشهد مذهل لبزوغ القمر من خلف جبل النور بمكة ،

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نشر المصوِّر الفوتوغرافي يوسف بجاش مقطع فيديو مذهلاً لبزوغ القمر من خلف قمة جبل النور في مكة المكرمة.
ويظهر في المقطع، الذي يبلغ زمنه نحو 3 دقائق، القمر بدرًا منيرًا من خلف جبل النور، فيما أنهمك بعض المصلين في تأدية الصلوات من على قمة الجبل.
وشكَّلت ثنائية القمر والمصلين مشهدًا مهيبًا، يليق بقدسية المكان.
ويقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، وسُمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه؛ إذ كان النبي يخلو فيه بنفسه؛ ليعبد اللهَ قبل البعثة في غار حراء.
ويبلغ ارتفاع الجبل 642 مترًا، وينحدر انحدارًا شديدًا من 380 مترًا حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل. وتبلغ مساحته خمسة كيلومترات و250 مترًا مربعًا، وتشبه قمته القبة أو سنام الجمل.
بالفيديو.. مشهد مذهل لبزوغ القمر من خلف جبل النور بمكةياسر نجدي الخليج 365 2019-04-23
نشر المصوِّر الفوتوغرافي يوسف بجاش مقطع فيديو مذهلاً لبزوغ القمر من خلف قمة جبل النور في مكة المكرمة.
ويظهر في المقطع، الذي يبلغ زمنه نحو 3 دقائق، القمر بدرًا منيرًا من خلف جبل النور، فيما أنهمك بعض المصلين في تأدية الصلوات من على قمة الجبل.
وشكَّلت ثنائية القمر والمصلين مشهدًا مهيبًا، يليق بقدسية المكان.
ويقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، وسُمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه؛ إذ كان النبي يخلو فيه بنفسه؛ ليعبد اللهَ قبل البعثة في غار حراء.
ويبلغ ارتفاع الجبل 642 مترًا، وينحدر انحدارًا شديدًا من 380 مترًا حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل. وتبلغ مساحته خمسة كيلومترات و250 مترًا مربعًا، وتشبه قمته القبة أو سنام الجمل.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
01:42 AM
شكَّل مع المصلين منظرًا مهيبًا
نشر المصوِّر الفوتوغرافي يوسف بجاش مقطع فيديو مذهلاً لبزوغ القمر من خلف قمة جبل النور في مكة المكرمة.
ويظهر في المقطع، الذي يبلغ زمنه نحو 3 دقائق، القمر بدرًا منيرًا من خلف جبل النور، فيما أنهمك بعض المصلين في تأدية الصلوات من على قمة الجبل.
وشكَّلت ثنائية القمر والمصلين مشهدًا مهيبًا، يليق بقدسية المكان.
ويقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، وسُمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه؛ إذ كان النبي يخلو فيه بنفسه؛ ليعبد اللهَ قبل البعثة في غار حراء.
ويبلغ ارتفاع الجبل 642 مترًا، وينحدر انحدارًا شديدًا من 380 مترًا حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل. وتبلغ مساحته خمسة كيلومترات و250 مترًا مربعًا، وتشبه قمته القبة أو سنام الجمل.
، بالفيديو.. مشهد مذهل لبزوغ القمر من خلف جبل النور بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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