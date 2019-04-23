، أمير الرياض يفتتح برج مصرف الراجحي: محفل رائع ينم عن جودة العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبدالله مبينًا مسيرة المصرف وشواهدها على عصور التنمية بالمملكة

افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس برج مصرف الراجحي.

وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، وقال: "هذا المحفل الرائع الذي ينم عن صدق العمل وجودته والأمانة والإخلاص في إنشائه ليس في إنشاء المبنى وإنما إنشاء العمل، مصرف الراجحي المعروف بالدقة والأمانة والإنجاز الجيد وهذا شيء نفخر به جميعًا".

وأضاف: "يتميزون في عالم المال كمعرفة .. كدقة .. كتواصل، والوصول إلى أماكن بعيدة في تغطيتهم للمملكة كافة، فهذه الأمور يجب أن نشكرهم عليها ونقدر للأخ عبدالله الراجحي دوره الذي يقوم به، وأرجو إن شاء الله أن يوفقوا في ظل القيادة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، وأتمنى إن شاء الله لوطننا دائمًا السؤدد والبروز في كل المجالات".

من جهة أخرى، قدم رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي جزيل شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على تشريفه حفل الافتتاح، مبينًا مسيرة المصرف على مدى الستة عقود وشواهدها على عصور التنمية في المملكة.

ولفت إلى تطبيق مفهوم بيئة العمل في البرج واستخدام أحدث النظم التقنية وتجاوز الإمكانات التقليدية إلى شمولية في البيئة وترشيد المياه والكفاءة الوظيفية.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن البرج ومميزاته وخصائصه.

وفي ختام الحفل تسلم أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة.