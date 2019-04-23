محمد بن مسعود - الدمام - تشمل شرورة ونجران والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الثالثة فَجْرًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في التحذير الخاص بمنطقة نجران أنها تشهد استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية. وتشمل الحالة شرورة ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.10 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الثلاثاء. "الأرصاد" تحذِّر نجران: عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في التحذير الخاص بمنطقة نجران أنها تشهد استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية. وتشمل الحالة شرورة ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.10 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الثلاثاء. Advertisements 23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440 01:26 AM تشمل شرورة ونجران والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الثالثة فَجْرًا تشمل شرورة ونجران والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الثالثة فَجْرًا أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تحذيرًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت "الأرصاد" في التحذير الخاص بمنطقة نجران أنها تشهد استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية. وتشمل الحالة شرورة ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 01.10 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الثلاثاء. ، "الأرصاد" تحذِّر نجران: عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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