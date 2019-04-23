، أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع لمطالبهم واقتراحاتهم التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية

استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، جموع المواطنين والمسؤولين، الذين قدموا للسلام عليه.

واستمع أمير الجوف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.

كما استقبل أصحاب رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة الجوف.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ووكلاء الإمارة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.