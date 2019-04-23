، أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، جموع المواطنين والمسؤولين، الذين قدموا للسلام عليه.
واستمع أمير الجوف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.
كما استقبل أصحاب رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة الجوف.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ووكلاء الإمارة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.
أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، جموع المواطنين والمسؤولين، الذين قدموا للسلام عليه.
واستمع أمير الجوف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.
كما استقبل أصحاب رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة الجوف.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ووكلاء الإمارة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
12:49 AM
استمع لمطالبهم واقتراحاتهم التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية
استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، جموع المواطنين والمسؤولين، الذين قدموا للسلام عليه.
واستمع أمير الجوف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.
كما استقبل أصحاب رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة الجوف.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ووكلاء الإمارة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.
، أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بمحافظة دومة الجندل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.