شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الدمام» يحتفي بالاعتراف الدولي لجودة المختبرات والان نبدء بالتفاصيل

احتفى قسم المختبرات في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بحصوله للمرة الخامسة على الاعتراف الدولي لكلية علم الأمراض الأمريكية في الجودة النوعية للمختبرات الطبية.

وقالت رئيسة قسم المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد د.عفراء الدايل: «حرصنا الدائم على إعادة الحصول على اعتراف الكلية الأمريكية لعلم الأمراض والمختبرات الطبية والذي حصلنا عليه للمرة الأولى في العام 2013م، يأتي في إطار تلبية الأهداف الإستراتيجية لتحقيق جودة برامج السلامة العامة المتبعة في المختبر والفحوصات المخبرية، ضمن برامج متخصصة تكفل تقديم خدمات طبية تتناسب بشكل كبير مع احتياجات المرضى وتضمن تشخيص وعلاج الحالات الصحية للأشخاص بدقة.»

وذكرت د. الدايل أن أقسام المختبرات استطاعت اجتياز كافة مقاييس الجودة النوعية التي يتطلبها الحصول على هذا الاعتراف الدولي، والذي يشترط توافر أجهزة مخبرية حديثة ومتطورة تقوم بإجراء جميع الفحوصات الطبية المطلوبة بدقة وأمان ضمن مختبر شامل ومتكامل، إضافة إلى وجود كوادر طبية وأخرى فنية مدربة ومؤهلة لتقديم خدمات على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.

وأوضحت د. الدايل أن الزيارة التي قام بها 16 مختص مختبر من كافة التخصصات المختبرية لفحص السجلات الطبية ومعاينة مرافق المختبر الحيوية، استمرت لمدة يومين، حيث شملت مراجعة كل خطط العمل التفصيلية خلال العامين الماضيين بطرق علمية وأساليب إحصائية حديثة تم تطبيقها خلال عملية الاعتماد.