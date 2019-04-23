شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة للمبادرات الشبابية في جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلن عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. علي الدوسري، الانتهاء من تصور لإنشاء وحدة للمبادرات الشبابية في الجامعة، تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات حول إدارة المشاريع، والبحوث العلمية، وإعداد دراسات ميدانية متعلقة بطلاب الجامعة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والرفع بها للجهات المعنية لاعتمادها.

جاء ذلك في حفل ختام الأنشطة الطلابية الذي عقد مساء أمس الأول في الجامعة برعاية وحضور مدير الجامعة د. عبدالله الربيش، وحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة.

وأوضح د. الربيش أن إنجازات عمادة شؤون الطلاب التي تحققت لم تكن مشاركة فقط، بل هي مشاركة على مستوى عالٍ تؤهلها لتحتل مراكز متقدمة في كل الفعاليات والأنشطة على مستوى الجامعات السعودية، وأن العمادة هي «دينامو» العمل اللامنهجي في الجامعات وأننا في الجامعة وفقنا بمجموعة تقود العمل نحو المسار الصحيح، مؤكدا أن هذه عمادة من عمادات الجامعة وهناك عمادات كثيرة في الجامعة تتجاوز 11 عمادة كل عمادة لها فعالياتها وأنشطتها التي تقع ضمن اختصاصها.

وأضاف د. الدوسري إنه تم خلال الاحتفال الإعلان عن نجم الجامعة الذي حصل على لقبه الطالب عبدالإله الحربي من كلية الطب، وتم تكريم الجهات المشاركة في نجاح أنشطة العمادة والداعمين والإعلان عن جائزة عبدالله فؤاد للتميز والإبداع وتكريم ممثل الجائزة الشيخ أحمد بوعلي.

واستعرض د. الدوسري بعض منجزات العمادة للعام الجامعي الحالي 1439/‏‏1440، حيث حققت الجامعة المركز الثالث العام في الملتقى الثقافي على مستوى الجامعات السعودية من خلال المركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز الأول في التصوير الضوئي، والمركز الثاني في مسابقة السيرة النبوية، والمركز الثاني في مسابقة الخدمة المجتمعية، والمركز الثالث في مسابقة الإلقاء.