شكرا لقرائتكم خبر عن «تأهيل الدمام» يختتم ورشة عمل الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد الجامعي، أمس، ورشة عمل بعنوان «الإسعافات الأولية» بحضور ومشاركة عدد من منسوبات المركز، وذلك في مركز التدريب والتطوير بالمركز في الدمام. وتضمنت الورشة تدريب منسوبات المركز على عدة حالات طارئة منها الإنعاش القلبي والرئوي والحروق بأنواعها، وكيفية التعامل مع حالات الغصة والاختناق، وطرق التعامل مع ارتفاع أو انخفاض السكر وأعراضه، إضافة إلى آلية التعامل مع المصابين بالصرع ومعرفة أسبابه.

وذكرت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث عائشة المزيد، أن الورشة تهدف إلى توعية الفرد بمراحل الإسعافات الأولية والارتقاء بمهاراته في التعامل مع الحالات الطارئة بأقل وقت وبالطرق السليمة حتى وصول الجهات المختصة لاستكمال الرعاية. وقدمت المزيد في ختام الورشة شهادات الشكر والتقدير لفريق العمل الذي نفذ الورشة، متمنية لهن المزيد من العطاء والنجاح.