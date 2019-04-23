شكرا لقرائتكم خبر عن «تأهيل الدمام» يختتم ورشة عمل الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث عائشة المزيد، أن الورشة تهدف إلى توعية الفرد بمراحل الإسعافات الأولية والارتقاء بمهاراته في التعامل مع الحالات الطارئة بأقل وقت وبالطرق السليمة حتى وصول الجهات المختصة لاستكمال الرعاية. وقدمت المزيد في ختام الورشة شهادات الشكر والتقدير لفريق العمل الذي نفذ الورشة، متمنية لهن المزيد من العطاء والنجاح.
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