شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 95 عملية جراحية في المكلا والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مدينة المكلا اليمنية بعد إجرائه 95 عملية جراحية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي التطوعي استشاري قلب وقسطرة الأطفال الدكتور منصور المطيري أن هذه الحملة بدأت يوم الإثنين الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وامتدت لستة أيام تم من خلالها إجراء 95 عملية متنوعة بين قلب مفتوح والقسطرة العلاجية التداخلية، مبيناً أنه توجد صعوبات في بعض الحالات المرضية، ولكن تم تجاوز ذلك بفضل الله أولا ثم وجود الكادر الطبي المتميز والتجهيزات الطبية المتقدمة، التي سهلت الكثير من الصعوبات.

وفي نهاية اللقاء، تفقد الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة الأطفال، الذين تم إجراء عمليات قلبية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وجرى تقديم الهدايا لهم لرسم البسمة على وجوههم.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.550 كرتون تمر في مديرية تبن بمحافظة لحج، يستفيد منها 15.300 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة، التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كل محافظاته دون تمييز.