شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بديلة لسجناء القضايا البسيطة والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للسجون إلى تهيئة البنية التحتيّة من أجل تطبيق العقوبات البديلة على نزلاء السجون في مختلف مناطق المملكة، لا يزال ملف هذه العقوبات البديلة تحت الإجراء والدراسة لدى وزارة العدل.

وعلمت ”الخليج 365” أنه بعد الانتهاء من الملف سيحال إلى وزارة الداخلية، أو يرفع الى المقام السامي.

» أنواع العقوبات

وحول نوعيّة العقوبات البديلة التي سيخضع لها النزلاء، أكد المصدر أن هذه العقوبات البديلة تم العمل عليها منذ وقت طويل، ومن ضمنها تنظيف المساجد لمدّة زمنيّة معيّنة، أو حفر القبور، أو تنظيف عدد من الأحياء، أو حفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم، أو تنظيف المدارس.

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» قضايا بسيطة

وأضاف: هناك أنواع أيضا من العقوبات البديلة، وهي متنوعة ومتعددة، لكن لن يتم تطبيقها على كل الجرائم، بل هي مختصّة بالقضايا البسيطة، موضحا أنه بدلا من وصول المعاقب إلى السجن والتعلّم ممن لديهم خبرة في مجال الإجرام من خلال الاختلاط بهم، يتم بهذا الإجراء الحفاظ عليه، وتعليمه شيئا يفيده. وحول مدّة تطبيق العقوبات البديلة، أكد المصدر أن القاضي هو من يقرّر المدّة التي يتم فيها تطبيق هذه العقوبة.

» مركز للنزلاء

يذكر أن المديرية، عملت أخيرا، على تهيئة وتنفيذ مركز كبير جدا في مدينة الرياض، لتنفيذ برنامج تأهيل ورعاية النزلاء يتسع لأكثر من 1000 نزيل، يستفاد منه في تنفيذ برنامجي «ثقة» الذي يهتم بالنزلاء قبل إطلاق سراحهم، و«إشراقة» الذي يهتم بعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، وسيكون البرنامجان جاهزين في غضون أشهر قليلة.