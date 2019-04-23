شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يطالب بالحد من «امتهان الكتب» والان نبدء بالتفاصيل

وجه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، كل المدارس بالحدّ من امتهان بعض الطلاب والطالبات للكتب من خلال رميها في الحاويات أو في ردهات المدارس وممرّاتها، خاصّة التي تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث شريفة، وتوعية الطلبة بوضعها في الأماكن، التي خصصت لها بالمدرسة للقضاء على هذا السلوك الخاطئ، الذي يحدث خلال أيّام الاختبارات، وذلك حفاظا على النظافة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الكتب والأوراق من خلال إعادة تدويرها.

وأكد الشلعان أن أبناءنا الطلاب والطالبات على قدر عالٍ من المسؤولية والوعي تجاه المحافظة على الكتب الدراسية، التي كانت لهم طوال السنة خير معين وخارطة طريق تتبعوا على أثرها مواطن المعرفة، حتى أكسبتهم رصيدا من شتى ألوان العلوم، لتكون لهم بعد الله ثم معلميهم خير معين للمساهمة في بناء الوطن، الذي يعول عليهم الكثير وليساهموا في تحقيق رؤيته الطموحة 2030، في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- لقطاع التعليم.