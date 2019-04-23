شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مخططات إرهابية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها والان نبدء بالتفاصيل

القبض على 13 عنصرا ينتمون لـ«داعش» كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية



مهاجمو «مباحث الزلفي» اتخذوا استراحة للتخطيط لعمليتهم





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