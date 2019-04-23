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الكشف عن مخططات إرهابية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها

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القبض على 13 عنصرا ينتمون لـ«داعش» كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية

مهاجمو «مباحث الزلفي» اتخذوا استراحة للتخطيط لعمليتهم

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