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انطلاق تمرينات «أسد الجنوب 3» بالشرقية

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انطلقت بالمنطقة الشرقية أمس، تمرينات «أسد الجنوب 3» المشتركة، التي تنفذها القوات البرية الملكية ، بمشاركة قوات الجمهورية الفرنسية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله القحطاني ومن الجانب الفرنسي المقدم لوكيه.

ورحب قائد المنطقة الشرقية خلال كلمه ألقاها، بالضيوف المشاركين، معلناً انطلاق تمرينات أسد الجنوب المشتركة في نسختها الثالثة في المنطقة الشرقية بين القوات الفرنسية الصديقة والقوات البرية الملكية السعودية وهي عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين، كما يركز على تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.

من جهته، قال قائد القوة المشاركة من الجانب الفرنسي: إن تمرين أسد الجنوب هو تمرين حقيقي، وتمرين يسمح لنا كقوة فرنسية وقوة سعودية بتبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.

الجدير بالذكر، أنه تم رفع علم المملكة العربية السعودية وعلم الجمهورية الفرنسية للدولتين المشاركتين في التمرين، إيذانا ببدء التمرين وعزف السلام الملكي لكلا البلدين.

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