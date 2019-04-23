شكرا لقرائتكم خبر عن 829 نزيلا يؤدون اختباراتهم بسجون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أدى 829 نزيلًا في سجون المنطقة الشرقية الاختبارات بكل يسر وسهولة بعد توفير الأجواء المناسبة والصحية لهم، وتهيئة الفصول الدراسية من حيث التكييف والإضاءة، وذلك بعد إتمامهم العام الدراسي بدوام مسائي من الساعة السادسة إلى بعد صلاه العشاء.

وأوضح مصدر لـ«اليوم» أن عدد النزلاء في التعليم العام للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بلغ 567 نزيلا، بينما بلغ في التعليم الجامعي 262 نزيلا، وذلك في مختلف فروع السجون بالمنطقة الشرقية، موضحًا أن معدل أعمار النزلاء يتراوح من 18 عاما فأكثر، ولا يوجد سقف محدد لطالبي العلم، فالمجال مفتوح لهم، ويتم تشجيعهم على إكمال دراستهم في مختلف المراحل، مبينًا أن بعض النزلاء حصلوا على شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات من جامعات مختلفة، موضحًا أن المدارس في سجون المنطقة الشرقية تحت إشراف إدارة التعليم بالمنطقة.