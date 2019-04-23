شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار «غبار» الشرقية بنهاية أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة انحسار موجة الأتربة التي هبت على عدد من محافظات المنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن شهر أبريل الجاري يمثل موسما لتكرار الرياح المثيرة للأتربة، التي تنتهي مع نهايته.

وأشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية إلى أن موجة الأتربة ناتجة عن المرتفع الجوي القادم من المنطقة الشمالية، لافتة إلى أن سرعة الرياح بلغت 50 كم/ساعة تقريبا، ما سيؤدي لتدني مستوى الرؤية يختلف في المناطق خارج النطاق العمراني عنها داخله.

علماً بأن مستوى الرؤية في المناطق خارج النطاق العمراني يتراوح بين 1000 - 1500 متر، فيما تتراوح في المناطق السكنية بين 2500 - 3000 متر، مؤكدا أن مستوى الرؤية في حفر الباطن انخفض لمستوى 300 - 500 متر، فيما بلغ في الأحساء 1000 متر، والدمام 1500 متر.

وقال حسن الحجيري (صياد) إن غالبية المراكب تفضل عدم الإبحار مع هبوب الرياح القوية، لافتا إلى أن المخاوف من التعرض للمخاطر تشكل الهاجس المحرك لعدم الإبحار، مبينا أن قوة الرياح في عرض البحر تهدد سلامة الصيادين، معتبرا قرارات إدارة حرس الحدود بإيقاف التراخيص مع هبوب الرياح تهدف لحماية أرواح الصيادين، وكذلك المراكب من أخطار الأمواج العاتية.