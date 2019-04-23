خادم الحرمين يؤكد أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية لتحقيق التطلعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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وأكد الملك سلمان أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي، كما حمد الله على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين.