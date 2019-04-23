جائزة بمليون ريال للابتكار في تقنيات الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل عن إطلاق «جائزة كاوست للابتكار في تقنيات الحج والعمرة» التي تقدمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بقيمة مليون ريال، وذلك لدى افتتاحه فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة؟) الذي حمل هذا العام موضوع «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟».

وشهد حفل افتتاح فعاليات ‏الأسبوع الثقافي تكريم الفائزين بجوائز مبادرة الريادة والابتكار.

وبدأت أول فعاليات الأسبوع الثقافي في يومها الأول بزيارة ‏أمير منطقة مكة المكرمة للمعرض المصاحب لمبادرات العام الحالي، شملت جولة على معرض الحج بين الماضي والحاضر الذي عكس تطور خدمات الحج على مدى السنوات الماضية، وكذلك زيارة لورشة عمل «ريادة الأعمال والابتكار في الحج والعمرة» مقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج (بادر) لحاضنات التقنية.

ويشتمل الملتقى الذي يمتد ليومين على جلسات حوارية إثرائية، وورش عمل تخصصية حول موضوع الملتقى «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟» من خلال تسليط الضوء على التجارب والخبرات في إدارة خدمات الحج والعمرة.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وقدم وزير الحرس الوطني للسلام على أمير منطقة مكة ونائبه، قبل رعايته لمؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع الذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس الوطني بجدة، والذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء عالميين يقدمون من خلالها أكثر من 60 محاضرة علمية و15 ورشة عمل.

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الفائزون بجوائز مبادرة الريادة والابتكار

• أحمد العمودي عن مشروعه «رحلة الحج»

• عبدالكافي النواب عن مشروعه «ميسرة»

• محمد الخليفة عن ابتكار تكنولوجيا مبتكرة لتبريد خيم الحجيج بطاقة أقل وكفاءة أعلى

• عبدالله الحيفي عن مشروعه «نظام الإدارة والتحكم في طاقة المباني»

• خالد الغانمي عن ابتكاره «الثلاجة الشخصية المتنقلة للحجاج والمعتمرين»

• أنهار المطيري عن ابتكارها «تركيب الحروف الأبجدية العربية لتعليم أطفال عسر القراءة»