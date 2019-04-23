محمد بن مسعود - الدمام - اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا تستكمل مساء اليوم الثلاثاء الأندية السعودية (الهلال والنصر) منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الهلال يواجه نظيره الاستقلال الإيراني على أرض ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

يسعى الأزرق السعودي للحفاظ على صدارة مجموعته وبالتالي حصد بطاقة التأهل لدور الـ16، كما يأمل تجاوز الحاجز النفسي عقب خسارته لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي، ومن ثم العودة للمعترك المحلي (الدوري والكأس) أمام التعاون.

وفي المواجهة الثانية يحل النصر ضيفًا على نظيره الزوراء العراقي على أرض ملعب كربلاء الدولي في العراق، لصالح المجموعة الرابعة.

وكان الأصفر قد حقق فوزًا ثمينًا على الزوراء في الرياض 4-1 جدد من خلالها آماله في البقاء في دائرة المنافسة، وتحقيقه للنقاط الثلاث اليوم يدفعه للمركزالثاني خلف ذوب آهن الإيراني (7 نقاط).



النصر يبحث عن الوصافة في مواجهة الزوراء .. والهلال يواجه الاستقلال أحمد سرور الخليج 365 2019-04-23 تستكمل مساء اليوم الثلاثاء الأندية السعودية (الهلال والنصر) منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الهلال يواجه نظيره الاستقلال الإيراني على أرض ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

يسعى الأزرق السعودي للحفاظ على صدارة مجموعته وبالتالي حصد بطاقة التأهل لدور الـ16، كما يأمل تجاوز الحاجز النفسي عقب خسارته لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي، ومن ثم العودة للمعترك المحلي (الدوري والكأس) أمام التعاون.

وفي المواجهة الثانية يحل النصر ضيفًا على نظيره الزوراء العراقي على أرض ملعب كربلاء الدولي في العراق، لصالح المجموعة الرابعة.

وكان الأصفر قد حقق فوزًا ثمينًا على الزوراء في الرياض 4-1 جدد من خلالها آماله في البقاء في دائرة المنافسة، وتحقيقه للنقاط الثلاث اليوم يدفعه للمركزالثاني خلف ذوب آهن الإيراني (7 نقاط).

23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440 Advertisements 01:34 AM اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا تستكمل مساء اليوم الثلاثاء الأندية السعودية (الهلال والنصر) منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الهلال يواجه نظيره الاستقلال الإيراني على أرض ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

يسعى الأزرق السعودي للحفاظ على صدارة مجموعته وبالتالي حصد بطاقة التأهل لدور الـ16، كما يأمل تجاوز الحاجز النفسي عقب خسارته لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي، ومن ثم العودة للمعترك المحلي (الدوري والكأس) أمام التعاون.

وفي المواجهة الثانية يحل النصر ضيفًا على نظيره الزوراء العراقي على أرض ملعب كربلاء الدولي في العراق، لصالح المجموعة الرابعة.

وكان الأصفر قد حقق فوزًا ثمينًا على الزوراء في الرياض 4-1 جدد من خلالها آماله في البقاء في دائرة المنافسة، وتحقيقه للنقاط الثلاث اليوم يدفعه للمركزالثاني خلف ذوب آهن الإيراني (7 نقاط).



، النصر يبحث عن الوصافة في مواجهة الزوراء .. والهلال يواجه الاستقلال ،

المصدر : الخليج 365

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