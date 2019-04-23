، وفاة وزير داخلية ميليشيا الحوثي بأحد مستشفيات لبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن عمر ناهز الـ 60 عامًا إثر إصابته بمرض عضال

قال مسؤول لبناني لوكالة رويترز يوم الاثنين إن وزير داخلية جماعة الحوثي اليمنية توفي بأحد مستشفيات لبنان يوم السبت، مؤكدًا تقارير سابقة لوسائل إعلام تابعة للجماعة عن وفاته.

وحسب رويترز، أعلنت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون يوم السبت، وفاة وزير داخلية الجماعة عبد الحكيم الماوري عن عمر ناهز 60 عامًا إثر مرض عضال داخل أحد مستشفيات لبنان.

وأكد المسؤول اللبناني أن الماوري كان قد جاء إلى لبنان للعلاج قبل وفاته دون مزيد من التفاصيل. وليس معروفًا حتى الآن اسم المستشفى الذي توفي به.

