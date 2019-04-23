، مدخلي: لجنة الانضباط أرهقتنا ماليًا .. والتعاون سيتوج النصر بطلاً للدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبو نخاع: لن نخيّب ظن أمير عسير

أكد فيصل مدخلي رئيس نادي حطين وعضو الجمعية العمومية لاتحاد القدم أن السبب الرئيس الذي جعل الأندية تصوت ضد لجنة الانضباط حجم الغرامات الهائلة الذي كبل الأندية مع ضعف الموارد وقلة الإمكانات، "وقال في تصريح خاص لصحيفة "الخليج 365" بعد الجمعية العمومية التي عقدت ظهر اليوم: "أعتقد أن هذا مبرر كافٍ لعزل هذه اللجنة فمثلاً هناك أندية تلقت غرامات قاربت المائة ألف ريال على الرغم من أن ميزانية هذه الأندية طوال الموسم لا تتجاوز800 ألف ريال والمضحك المبكي أن بعض هذه الغرامات على اشتباكات بين لاعبي الفرق السنية وليست حتى الفريق الأول.

وأضاف مدخلي عن بطولة دوري المحترفين وحجم المنافسة:

"أتوقع أن تكون كلمة الفصل في هذه النسخة المثيرة من دوري المحترفين لفريق التعاون بتعطيله الهلال وبالتالي يقدم خدمة جليلة للنصر ويتوجه بطلاً، هذه ليست أمنية وإنما توقع مع إمكانية عبور الهلال لنهائي كأس الملك أمام فريق التعاون ذاته".

وختم حديثه بالحديث عن فريق حطين الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الثانية للأولى: " الحمد لله على الصعود الذي كان بتوفيق الله ثم بدعم أمير المنطقة ونائبه المادي والمعنوي، وعن الاستعداد للموسم القادم بلا شك أن طموحنا معلن أن هدفنا دوري المحترفين وهو ما وعدنا به نائب أمير المنطقة".

من جانب آخر، أكد صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك وعضو الجمعية العمومية لاتحاد القدم أن الرياضة السعودية خسرت الكثير من الكفاءات الإدارية بسبب التعصب الذي يصنف انتماءات هذه الكوادر للهلال والنصر والأهلي والاتحاد وغيرها من الاندية، وقال أبو نخاع في تصريح بعد الخروج من اجتماع الجمعية العمومية: "يجب أن نبعد عن هذه التصنيفات ونؤمن بقدرات الكوادر التي خدمت هذه الأندية الكبيرة وتدرجت من خلالها حتى وصلت للاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف: لجنة الانضباط لم تكن مقنعة كرياضي وعانينا بسببها في كثير من قرارات وكان لزامًا علينا إبداء ذلك في الجمعية العمومية.

وختم حديثه بسؤال وجهته له "الخليج 365" عن دعم إمارة عسير للرياضة في المنطقة: "أمير عسير الأمير تركي بن طلال معنا من بداية تولينا إدارة نادي ضمك وكان داعمنا الأول ونتمنى أن نترجم دعمه وثقته بالصعود لدوري المحترفين، وطالبنا بالعمل ولا غير العمل والنتائج تبقى بيد الله سبحانه وتعالى".