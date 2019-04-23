وزير العمل: شراكات لتوطين 561 ألف وظيفة.. و45 ألف مواطن ومواطنة وُظفوا في 3 أشهر

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، خلال حفل تدشين منصة “قوى”، على بناء شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك 45 ألف مواطن ومواطنة انضموا بالفعل لسوق العمل خلال 3 أشهر. وأوضح الراجحي أن هناك 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من العام الجاري 2019 مقارنة بـ48 ألفا في نفس الفترة عام 2018، أي بزيادة 175%، حيث انتهجت الوزارة تحفيز ودعم المواطنين والقطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية الوطنية.

وأشار إلى أن “منصة قوى” تضم 22 خدمة ستتضاعف قبل نهاية 2019، لتعزيز التحول الرقمي وسهولة إنجاز الخدمة، وزيادة مستوى الشفافية، بعد عقد 100 ورشة عمل في مختلف المناطق، لوضع منصة متكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين والمنشآت عبر “قوى الأفراد” و”قوى المنشآت”. وأضاف أن المنصة تقدم حزمة خدمات تدعم سوق عمل متكاملا وتنافسيا يحقق اقتصادًا قويًا ومزدهرًا، وتوطينا يأتي بناء على علاقة شراكة مع القطاع الخاص (التحفيز للتوطين) وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف.