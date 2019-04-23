توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تؤثر حالة مطرية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم. وأوضحت أنه سيتم توضيح تفاصيل هذه التقلبات الجوية لاحقاً.
ودعت لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر عبر منصاتها المختلفة لمعرفة الأحوال الجوية أولاً بأول. وتوقع المختص في شؤون الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري موجة برد تسمى بـ”برد العجوز”، موضحاً أن تلك الموجة نادرة ولا تحدث إلا كل 12 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار متوقعة على معظم المناطق اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.