الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار متوقعة على معظم المناطق اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تؤثر حالة مطرية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم. وأوضحت أنه سيتم توضيح تفاصيل هذه التقلبات الجوية لاحقاً.

ودعت لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر عبر منصاتها المختلفة لمعرفة الأحوال الجوية أولاً بأول. وتوقع المختص في شؤون الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري موجة برد تسمى بـ”برد العجوز”، موضحاً أن تلك الموجة نادرة ولا تحدث إلا كل 12 عاماً.