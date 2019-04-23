سفير المملكة في سريلانكا: تحاليل DNA لكشف هوية سعوديين قتلوا في التفجيرات

أكد سفير خادم المملكة لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، أنه لم يتم التأكد من هوية المتوفين السعوديين في العاصمة السيرلانكية كولمبو، وسيتم غدا (الثلاثاء) الكشف عن هوية عدد منهم بعد إجراء تحاليل DNA. وأوضح الحارثي أن أقارب مواطنين وصلوا إلى العاصمة كولمبو للتأكد من مطابقة التحاليل مع عدد من المتوفين، وفقا لـ”عكاظ”، مضيفا أن هناك فريقا للبحث عن السعوددين بالفنادق والمستشفيات، كما أن منسوبو السفارة يعملون 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

يذكر أن السفير كشف أمس أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحا، ويجري البحث عنه، عقب تعرض الفندق الذي يقيمون به لتفجيرٍ في العاصمة كولمبو. أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية الإثنين أنه تم تحديد هوية 31 من الضحايا الأجانب الذين قتلوا في سلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد الأحد، فيما مازال هناك 14 أجنبيا آخرين في عداد المفقودين.