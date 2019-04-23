كأول سعودي.. “مرزا” رئيساً للـ”الكونفدرالي” للسمنة

تم انتخاب الدكتور خالد مرزا، استشاري جراحة السمنة والمناظير، كأول رئيس عربي سعودي خليجي لرئاسة الاتحاد الكونفدرالي العالمي للسمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين المقبلين؛ نظراً لجهوده ومساهماته في مجال جراحات السمنة.
ويعد من أوائل جراحي السمنة، وله عدة مشاركات عالمية، وأبحاث داخل وخارج المملكة، وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، وشغل منصب نائب الرئيس للدورة السابقة والحالية، وكذلك الجمعية الخليجة لجراحة السمنة، وشغل منصب نائب الرئيس للدورة الثانية.
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