إمارة عسير تصدر بياناً حول ما تردد عن دخول أمير المنطقة لإحدى الديوانيات والقبض على 36 شاباً وفتاة

نفت إمارة منطقة عسير صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن دخول أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال لإحدى ديوانيات القهوة بأبها، مشيرة إلى أن كل ما تردد حول ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقالت الإمارة في بيانٍ لها صدر اليوم الإثنين، إن ما قيل عن “دخول الأمير لإحدى الديوانيات وإصداره أمراً بإقفال البوابات وعدم خروج من فيها إلا بعد إبراز الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وأنه تم القبض على 36 شاباً وفتاة وإحالتهم للنيابة العامة” كلام عارٍ تماماً من الصحة. وشددت على أنه ستتم ملاحقة ومحاسبة ناشري الشائعات ومثيري الفتنة، باعتبار ذلك من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام. وأكدت على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.